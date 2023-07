Giovanni Allevi sulla sua morte: “È una bufala, sono sicuramente vivo”

ROMA – Giovanni Alllevi sui social smentisce la sua morte e lo fa col sorriso. Da ieri circolava online la triste notizia sul pianista affetto da mieloma, tanto che lui stesso si è sentito in dovere di fare chiarezza.

“Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora!”, scrive Allevi su Instagram pubblicando una foto di lui sorridente dietro al pianoforte.

Allevi non è l’unico artista di cui è stata annunciata falsamente la morte. Un veterano in questo senso è Max Pezzali, ‘che è morto’ già 4 volte, l’ultima delle quali qualche giorno fa.