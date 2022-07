14 luglio 1789: la Presa della Bastiglia e la morte di Lady Oscar

ROMA – Il 14 luglio del 1789 è un giorno che ha scritto la storia dell’uomo. La Rivoluzione francese raggiunse il culmine con la Presa della Bastiglia. Ma non è ricordato solo per questo. Per intere generazioni questa data rappresenta anche un avvenimento traumatico: la morte di Lady Oscar. L’eroina di anime e manga come ogni anno viene celebrata su Twitter, portata alla ribalta dall’hashtag #LadyOscar.

Adattamento del manga creato da Riyoko Ikeda nel 1972 (‘Versailles no bara’, ‘Le rose di Versailles’), ‘Lady Oscar’ arrivò in Italia nel 1982. Dalla sua prima trasmissione, e per tutte le sue repliche, milioni di giovani hanno imparato con piacere la storia della Francia e quella di una Rivoluzione che cambiò per sempre il mondo. Tutto grazie a Oscar François de Jarjayes, una Lady condannata a percorrere la sua esistenza come un uomo, in quello che viene considerato il primo caso televisivo di gender bender.

LA MORTE DI LADY OSCAR

Dopo aver trascorso tutta la vita nell’esercito del Re di Francia, Oscar passa dalla parte dei rivoluzionari. Amerà per la prima volta – in tutti i sensi – come una donna, e alla fine si ammalerà di tisi. Debilitata dalla malattia, vedrà il suo amato Andrè perdere la vita per un colpo di pistola prima di trovare lei stessa la morte, colpita da una baionetta il giorno della Presa della Bastiglia. Il 14 luglio del 1789.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it