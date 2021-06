Napoli, il Palazzo Reale apre le porte al mondo della ricerca dell’Università Federico II

NAPOLI – Il rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II Matteo Lorito e il direttore del Palazzo Reale di Napoli Mario Epifani firmeranno domani un accordo quadro di collaborazione per utilizzare risorse e competenze per attività di ricerca, collaborazioni tecnico-scientifiche e progetti nei settori di reciproco interesse. Un’opportunità sia per l’Università e per gli studenti, i ricercatori e i docenti dei vari dipartimenti, sia per il Palazzo Reale che apre le porte al mondo della ricerca con l’intento di tutelare il patrimonio attraverso lo studio, la valorizzazione e la conservazione dei beni. L’accordo ha una durata di tre anni al termine di ognuno dei quali saranno presentati i risultati dei progetti eseguiti e lo stato di quelli in corso d’opera, per verificarne l’andamento. L’intesa sarà sottoscritta alle 10:30 nell’Aula Magna Storica dell’Università Federico II in via Mezzocannone, 2.