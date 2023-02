Open day all’Università Federico II di Napoli: presentati i corsi di laurea in Medicina e chirurgia

NAPOLI – Open Day della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II che ha presentato le attività dei molteplici corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle aree didattiche afferenti quali biotecnologie della salute, farmacia, odontoiatria e protesi dentaria, professioni sanitarie. “L’edizione 2023 dell’Open Day della Scuola di Medicina dell’Università Federico II con cui ci presentiamo agli studenti delle scuole superiori che vogliono un orientamento per poter scegliere come proseguire il loro percorso di studi – spiega Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina dell’Ateneo federiciano – presenta importanti novità formative con una forte impronta tecnologica per adeguare la didattica alle trasformazioni tecnologiche in campo medico”.



La Scuola nei mesi scorsi si è infatti arricchita del Centro di simulazione di didattica avanzata, strumento altamente innovativo che, grazie all’impiego di altissima tecnologia e a veri e propri simulatori, offre agli studenti dei corsi di laurea l’opportunità di verificare l’acquisizione delle necessarie competenze in un ambiente realistico, sicuro, flessibile, efficiente. La formazione sanitaria basata sulla simulazione costituisce, infatti, una fase fondamentale di passaggio dalla teoria, appresa sui libri di testo, alla cura dei pazienti e consente altresì di replicare le procedure e i casi clinici fino a che non sia stato raggiunto ‘il gold standard formativo’.



In occasione dell’Open Day sono state presentate non solo le attività didattiche ma anche le opportunità formative e di sperimentazione che la Scuola di medicina dell’Ateneo federiciano offre ai propri iscritti. Nella fase pomeridiana della giornata, si sono svolte sessioni dedicate alle singole aree didattiche. In questa occasione, gli studenti hanno potuto richiedere tutte le informazioni necessarie relative ai corsi di laurea e alle modalità di accesso per i corsi a numero programmato.