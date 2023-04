Ballerine da uomo, Balenciaga lancia il modello da 750 euro

ROMA – Nero, turchese o beige chiaro. Sono questi i colori disponibili per le Leopold, le ballerine da uomo lanciato da Balenciaga. Il nuovo modello di scarpe era già stato svelato alla Paris Fashion Week, sulle passerelle del Mud Show, la sfilata della collezione primavera-estate 2023 della griffe e adesso sono disponibili per l’acquisto.

LE BALLERINE DA UOMO DI BALENCIAGA

Realizzate in tre varianti di colore, nero, turchese e beige chiaro, le Leopold sono abbastanza classiche. Punta arrotondata, fiocchetto in alto e finitura in satin. I numeri delle ballerine da uomo partono dal 39 fino al 46, ma sono disponibili pochi pezzi. Il prezzo? Sono vostre per 750 euro.