UniCredit al fianco di Bmt anche per la venticinquesima edizione

NAPOLI – “I trend di mercato ci dicono che nell’anno in corso è possibile una ripresa della domanda turistica complessiva, spinta prevalentemente da quella domestica. Questa è da considerarsi un’opportunità per il Mezzogiorno per attrarre nuovi flussi turistici nei nostri territori”. Così alla Dire Annalisa Areni, regional manager Sud di UniCredit, confermando anche per quest’anno la scelta di essere al fianco della Borsa Mediterranea del Turismo che dal 18 al 20 marzo dà appuntamento alla Mostra d’Oltremare di Napoli con la sua 25esima edizione.

“Come UniCredit già da alcuni anni – spiega – stiamo lavorando nell’ottica di valorizzare l’integrazione tra turismo ed agroalimentare, settori trainanti del Sud, ed è verso questa direzione – conclude Areni – che bisogna lavorare per attrarre nuove quote di incoming”.