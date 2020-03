FOTO | Roma di notte, Bologna di giorno. Ecco le città deserte al tempo del Covid

BOLOGNA – Le raccomandazioni sono di non uscire. E la maggior parte delle persone, salvo eccezioni, le stanno rispettando. Ed ecco che in questi giorni le città in cui siamo abituati a vivere assumono un aspetto totalmente inedito, sconvolgente a tratti. Sicuramente inedito. Ecco alcune foto scattate a Roma la notte scorsa e a Bologna oggi.

ROMA: