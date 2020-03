VIDEO | Coronavirus, De Luca: “15 giorni di quarantena a chi passeggia senza motivo”

NAPOLI – Ieri aveva annunciato che avrebbe punito con una quarantena di 15 giorni chi veniva trovato a zonzo senza motivo. Stamattina è andato di persona sul lungomare di Napoli a controllare la situazione. E ha trovato tanta gente in giro, in bicicletta e a piedi. Dalle immagini del video sembra seccato e scuote le mani in segno di incredulità.



LEGGI ANCHE: VIDEO | De Luca: “In Cina fucilato chi violava quarantena, qui mancano questi metodi terapeutici”

L’ANNUNCIO DI IERI: “QUARANTENA PER CHI PASSEGGIA SENZA RAGIONI”

“Sto preparando un’ordinanza che ribadisce che è vietato camminare per strada senza motivo di urgenza, per ragioni sanitarie o di approvvigionamento alimentare o per portare fuori il cane. Costringeremo tutte le persone individuate a circolare senza motivo a fare la quarantena di 15 giorni“. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

“Se ti trovo in mezzo alla strada a passeggiare sul lungomare o stravaccato sulla panchina – ha detto – ti obbligo a 15 giorni di quarantena, e ovviamente, se poi vieni individuato fuori, sei passibile di sanzioni penali anche gravi. Siamo costretti a fare questo lavoro perché il 10% di irresponsabili deve essere neutralizzato e messo in condizione di non nuocere”. De Luca ha attaccato il governo per alcune “comunicazioni confuse” anche da parte “del ministero per l’Interno” e ha ribadito che “passeggiare per strada è vietato senza ragioni motivate”.