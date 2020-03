VIDEO | Coronavirus, l’Italia applaude alla finestra per dire grazie ai medici

ROMA – Dopo quello sonoro di ieri, organizzato per far sentire meno soli gli italiani, costretti a rimanere a casa il più possibile per riuscire ad arginare i contagi da Coronavirus, anche oggi alle 12 i cittadini, da nord a sud del Paese, si sono dati appuntamento per replicare un flashmob dalle finestre e dai balconi delle proprie abitazioni. Questa volta per dire grazie a tutti coloro che stanno lavorando negli ospedali del Paese. Le iniziative sono partite da alcuni gruppi social su Facebook.

