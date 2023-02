Al Gf Vip arriva Tony Toscano a cavallo e si dichiara a Sarah

BOLOGNA – È arrivato al Gf Vip in sella ad un cavallo bianco, come quello dei principi azzurri, e aveva pure da decantare una promessa d’amore: “Voglio dirti che vorrei passare il resto della mia vita con te, non mi devi rispondere ora, ma sappi che io vorrei stare con te”. Con queste parole l’attore Tony Toscano, 57 anni, ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip ha dichiarato il suo amore alla showgirl Sarah Altobello, che sta partecipando alla settima edizione del reality show e di cui lui è manager. Sarah aveva parlato di Tony, nei mesi di permanenza nella casa, spiegando di avere con questa persona un rapporto speciale, “un trasporto forte di affetto e amicizia“, un “gran bene”. Ma aveva anche detto, e ieri il Gf ha mandato in onda un pezzo di un suo confessionale sull’argomento, che però per lei questo rapporto “non è paragonabile a due persone che si amano”.

Ad Alfonso Signorini che lo aveva presentato come il ‘principe azzurro’, Tony ha replicato “Ma non sono il principe azzurro, sono il manager azzurro“. Ma state insieme?” “Abbiamo un rapporto stupendo di lavoro e di piacevole situazione dove lei mi porta allegria”, risponde lui. “È una persona squisita, che non si può fare a meno di lei“, dice ancora. Vivete insieme? “No, quando viene su a Milano viene da me”. Dormite nello stesso letto? “No, come tutte le varie coppie del mondo vivono in letti separati”. E quando Alfonso cerca di indagare se il loro sia un amore platonico o no, ridacchia. “Ci conosciamo dal 2013”, dice.

La scena del loro incontro, ieri sera, è stata surreale quanto d’effetto: lui è apparso a cavallo, lei è rimasta a bocca aperta. Lui le ha detto che era bellissima, che avrebbe voluto abbracciarla. “Volevo venire in bici ma poi era freddo, sono venuto a cavallo. È difficile stare qui, l’ansia, mi manchi, quattro mesi che non ti vedo. Vorrei abbracciarti“. Le ha parlato con dolcezza. Sarah, in quel momento ‘freezata’ dal Grande fratello, ha risposto con sorrisi e cenni del viso. Poi, una volta che il freeze è passato, si è accesa in gridolini e scherzi rivolti al suo – a quanto pare – fidanzato. O qualcosa di simile.

“So che vuoi continuare il tuo percorso, rimani qui- le dice ancora Tony- ma sappi che io ti aspetterò e sono sempre al tuo fianco. Ora ti dico una cosa, sono parole difficile da dire, non voglio nessuna risposta: non so cosa mi riserva il futuro e quanti anni vivrò ancora, ma vorrei passare il resto della miva vita con te. Non darmi nessuna risposta ora, ne parleremo successivamente”. Poco dopo il Gf scioglie il freeze, e Sarah esplode in un urlo ‘Tony!!!!!!’ e poi comincia a cantare ‘Il ballo del cavallo‘. E la proposta? “Ci penso, ci devo pensare“, dice Sarah. Signorini: “Ma come, perchè Sarah non dici subito di sì?”. Lei: “Io voglio molto bene a questo uomo, ma il matrimonio non la sento una cosa ora congeniale a me stessa. Però un domani chissà, mai dire mai nella vita“. Quindi non lasci la casa per andare col cavallo con Tony? “Assolutamente no!!”, risponde lei ridendo. “Ma lui lo sa, mi ha sempre sostenuto nel mio desiderio di entrare nella casa”. Il siparietto si chiude con la notizia di non meglio precisati “fan tedeschi che vivono in Germania” che scrivono a Tony pore sostenere Sarah. “Ti adorano– dice Tony- mi hanno detto che a breve passrà qualcosa nell’aria”, annunciando quindi l’arrivo di un aereo. Boh. Poi i due si salutano sulle note di “Pullula, l’amore pullula, è una libellula”.