ROMA – È ufficiale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. A confermarlo è stata la stessa influencer in diretta al Grande Fratello Vip. Interrogata sulla questione da Alfonso Signorini, Salemi con gli occhi velati di lacrime, ha risposto: “Stiamo attraversando un momento di crisi, dobbiamo capire dove va la nostra storia“. Il motivo però non sarebbe un presunto tradimento di Petrelli, fatto sul quale da giorni vociferano i giornali di gossip. “Se non ci sono di mezzo tradimenti, non c’è di mezzo terze persone. Non sono voltati piatti. L’amore non è in discussione. Spero di poter trovare una soluzione”, ha chiarito Salemi al Gf Vip. Solo un mese fa la coppia sembrava prossima ai fiori d’arancio. Era l’8 gennaio quando Pretelli nello studio di Verissimo confessava: “Non ho mai pensato al matrimonio prima di Giulia. Ma lei è il mio rifugio e non voglio lasciarla scappare“.

