Al Gf Vip Attilio Romita nero per l’eliminazione se ne va senza salutare

BOLOGNA – L’ha presa male, anzi malissimo. Appena ha saputo che l’eliminato era lui, si è diretto verso la porta rossa, salutando a stento i due concorrenti che hanno fatto per accompagnarlo, e poi si è tirato dietro la porta rossa. È stata l’uscita di scena più veloce della storia del Grande Fratello quella di Attilio Romita ieri sera. Di solito, i concorrenti si attardano ad abbracciare chi deve uscire, c’è il giro dei saluti, a volte ci sono stati dei pianti, tanto che poi dallo studio li richiamano dicendo che “è ora di lasciare la casa”. Niente di tutto questo, ieri sera durante la puntata del Gf Vip- Non appena Alfonso Signorini ha letto il verdetto (tra Romita e Davide Casadei è stato eliminato Romita), il giornalista si è incamminato verso la porta e non ha accennato all’intenzione di salutare nessuno, nemmeno i vipponi con cui aveva creato un bel rapporto nella lunga permanenza in casa.

Romita ha detto un’unica battuta di commento a Signorini che si era detto dispiaciuto (“No, è una liberazione”), poi ha arraffato la valigia e si è incamminato verso la porta. Sarah Altobello e qualcun altro, come Antonino Spinalbese, hanno cercato di camminargli dietro per raggiungerlo. Qualcuno c’è riuscito, altri no. “Ehi, aspetta Atti….”, si sentiva in sottofondo. Lui ha farfugliato “Evitiamo saluti collettivi”. Poi ha aperto la famosa porta rossa, si è infilato nel corridoio dietro la porta rossa e si è richiuso la porta alle spalle.

Alcuni concorrenti hanno commentato la sua uscita dicendo che era stato poco carino verso di loro, perchè “dopo cinque mesi insieme non si va via senza salutare, un’uscita del genere non ce la meritiamo”. La scena è stata effettivamente glaciale. “D’altronde lui era uno che se la prendeva sempre molto”, commenta qualcuno. Edoardo tavassi osserva: “Se la prendeva tantissimo per le nomination, figurati per l’eliminazione”. Dallo studio aggiungono che “è una persona permalosa” e che “è sempre stato scorbutico, di fronte a ogni nomination”. Diciamo che un’uscita del genere toglie parecchia eleganza alla figura di gentleman che Romita aveva mantenuto in tutti questi mesi e per cui piaceva tanto al pubblico.

