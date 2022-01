Contro il costo dei tamponi blitz degli attivisti di Napoli all’Ordine dei farmacisti

NAPOLI – Gli attivisti napoletani del Laboratorio Politico Iskra, questa mattina, sono stati protagonisti di un blitz all’Ordine dei farmacisti di Napoli in via Toledo contro quella che definiscono una “speculazione vergognosa che va avanti da due anni” sulla questione dei costi dei tamponi per l’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2.



Annunciata anche una manifestazione in piazza Plebiscito per venerdì 21 gennaio alle 17 perché, evidenziano nel chiedere mascherine Ffp2 e tamponi gratuiti, “la salute non è un privilegio” richiamando anche l’atto con il quale Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli e contestualmente presidente dell’Ordine dei Farmacisti cittadino, “ha saputo solo garantire test gratuiti a consiglieri comunali e giunta come captatio benevolentiae”.

