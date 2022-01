Disoccupati di Napoli in protesta contro i tamponi gratis ai politici

NAPOLI – “Dopo due anni siamo qui ancora una volta per dire che a pagare i costi di questa crisi sono ancora i disoccupati e i lavoratori con pagamenti autonomi dei tamponi, anche i rapidi a 15 euro che in altri Paesi te li buttano in faccia, i molecolari a 60-70 euro. Se bisogna ancora effettuare il tracciamento, che i tamponi siano gratuiti”. Così Eddy Sorge del Movimento di Lotta Disoccupati 7 Novembre che stamattina ha guidato un presidio davanti alla sede del Consiglio comunale di Napoli.



“È surreale – prosegue – che qualcuno pensi che si possano dare tamponi gratuiti ai consiglieri. Siamo qua non solo per dire che quella delibera è sbagliata, ma anche per dire a tutto il Consiglio comunale di chiedere all’ordine dei Farmacisti tamponi gratuiti per tutti i disoccupati e le disoccupate della città”.

Alla stessa amministrazione, ancora Sorge, “chiediamo il prosieguo del tavolo interistituzionale avviato in prefettura il 5 novembre affinché i disoccupati siamo inseriti in lavori di progetti di pubblica utilità e sia garantito loro un salario per poter campare”.