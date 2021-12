Champions League, i nuovi sorteggi degli ottavi: Juve-Villarreal e Inter-Liverpool

ROMA – Dopo il pasticcio dell’urna che ha costretto alla ripetizione del sorteggio, sono stati stabiliti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League. È andata abbastanza bene alla Juventus, che ha pescato il Villarreal, qualificatosi a spese dell’Atalanta. Molto peggio il risultato dell’urna di Nyon per l’Inter: i nerazzurri dovranno vedersela con il Liverpool. In occasione del primo sorteggio, i bianconeri avevano pescato lo Sporting Lisbona e la squadra di Simone Inzaghi l’Ajax.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale di Champions League, sorteggiato a Nyon:



Salisburgo-Bayern Monaco

Sporting Lisbona-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

Paris Saint Germain-Real Madrid



Il 15, 16, 22 e 23 febbraio si giocheranno le gare di andata (due partite a sera). L’8, il 9, il 15 e il 16 marzo si giocheranno le gare di ritorno (due partite a sera).