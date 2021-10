Titanic forever, ascolti record in tv e sui social impazzano i commenti

ROMA – Jack e Rose non naufragano. La storia d’amore narrata da James Cameron nel colossal ‘Titanic’ continua a macinare successi. Trasmesso in prima serata ieri sera, 12 ottobre, su Canale 5, il film ha tenuto incollati allo schermo 1.770.000 spettatori pari al 12.8 per cento di share, piazzandosi al secondo posto sul podio dei programmi più seguiti. Sul gradino più alto “Purché finisca bene – Digitare il codice segreto”, commedia con Neri Marcorè che ha totalizzato 4.148.000 spettatori pari al 20.2%.

TITANIC FA SOGNARE IL POPOLO DI TWITTER

Era il 16 gennaio 1998 quando nelle sale ‘sbarcava’ la nave più famosa della storia, quel Titanic vincitore di 11 oscar che avrebbe lanciato sul grande schermo una coppia di attori destinata a lasciare il segno nel firmamento hollywoodiano. Da quell’incontro sarebbe nata una bellissima amicizia, lunga oltre 20 anni. Da allora i tanti fan continuano a sperare il loro legame si trasformi in qualcosa di più profondo, ma per ora questo sembrerebbe un sogno destinato a non diventare realtà: e allora, per rivivere la love story che li ha fatti sognare, non c’è altro modo che vedere e rivedere il film che li ha visti protagonisti, condividendo sui social le proprie emozioni. E così Titanic oggi è trending topic numero uno su Twitter, grazie ai tanti ‘cinguettii’ che continuano a sognare e sperare che un giorno Leonardo di Caprio (Jack) e Kate Winslet (Rose) siano protagonisti di una nuova, intensa love story, questa volta reale.

Ricordiamo che in un mondo giusto Leonardo DiCaprio e Kate Winslet starebbero felicemente insieme perché cioè sono perfetti #Titanic pic.twitter.com/uvIGYiNoQ3 — Marti ⍟ misses shameless (@itsallgood_man_) October 12, 2021

Alla fine Jack e Rose sono si sono amati e sono invecchiati insieme, solo in un’altra realtà. #Titanic pic.twitter.com/tdk3PS8D43 — H e d w i g ◟̽◞̽ (@Anchored_to_Lou) October 12, 2021