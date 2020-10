Tenta di soffocare il figlio di 6 mesi, arrestato 35enne a Catania

PALERMO – Ha cercato di soffocare il proprio figlioletto di appena sei mesi afferrandolo per il collo. L’accusa peggiore per un 35enne di Catania che è stato arrestato dai carabinieri della stazione Piazza Dante per lesioni personali aggravate. A incastrare l’uomo, che è finito ai domiciliari nell’abitazione della propria madre, un video nel quale viene ritratto mentre afferra per il collo il neonato. La scoperta di quello che i carabinieri definiscono “uno squallido caso di maltrattamenti”, che coinvolge come vittima anche un secondo bambino di tre anni, è avvenuta grazie a un video giunto a una donna che ha subito avvertito i militari. A immortalare l’uomo è stata la compagna di 22 anni, madre del neonato: i carabinieri, giunti nell’abitazione della coppia, non hanno avuto dubbi sull’identità dell’uomo, incastrato dagli interni dell’abitazione e dai tatuaggi visibili nel video. I vicini di casa hanno poi confermato le violenze dell’uomo sulla donna e sui due bimbi.