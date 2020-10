Ecuador, i nativi denunciano il governo per crimini contro l’umanità

Il presidente della Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (Conaie), questo il nome dell’organizzazione dei nativi, ha organizzato ieri una marcia di protesta e di ricordo delle vittime fino agli uffici del procuratore generale della capitale Quito, dove ha poi depositato la denuncia. La manifestazione si è tenuta in concomitanza con la Giornata della resistenza indigena, proclamata in alcuni Paesi latinoamericani come contraltare al contestato “Columbus Day”.

“Non dimentico e non perdono, continueremo questa battaglia fino alle estreme conseguenze” ha detto il presidente di Conaie, Jaime Vargas, che ha poi annunciato una prossima “mobilitazione nazionale” contro il governo. Le proteste contro il Decreto 883 dell’ottobre di un anno fa si inquadravano in una più ampia mobilitazione contro un pacchetto di riforme promosso da Moreno a seguito dell’approvazione di oltre 4,2 miliardi di dollari di aiuti all’Ecuador da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi).