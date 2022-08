Sfattoria, l’appello degli ambientalisti al questore di Roma: “Non abbattete gli animali”

ROMA – “L’Asl di Roma ha notificato un’ordinanza di abbattimento per gli animali della Sfattoria degli Ultimi, vogliono uccidere animali salvati dai maltrattamenti e dai mattatoi, animali accuditi e amati. Ognuno di questi animali ha un nome, ognuno di loro ha una storia, ognuno di loro è qualcuno”. Così in una nota le associazioni Meta Parma, Avi Parma, Salviamo i macachi di Parma, che aggiungono: “Non accetteremo mai che uccidano gli animali di un rifugio, non possono farlo e già solo il fatto che abbiano potuto anche solo pensare di poterlo fare è veramente preoccupante. Siamo preoccupatissimi non solo per la vita di queste creature meravigliose, salvate dai maltrattamenti e dai mattatoi, ma anche per i nostri fratelli e sorelle del rifugio. Uccidere gli animali che amano significa uccidere anche loro, sono persone visibilmente distrutte e ci chiediamo come sia possibile tutto questo. Le persone del rifugio non potrebbero sopravvivere alla mattanza dei loro amati animali, e stanno già soffrendo troppo, stiamo soffrendo tutti, tutto questo è un grave danno per tutti. Gli animali non sono oggetti, sono creature, e purtroppo il loro diritto di vita non viene ancora riconosciuto da un sistema che sta dimostrando sempre più di non avere nessun rispetto per la vita”.

IL SOSTEGNO DEI CITTADINI

Secondo le associazioni “i cittadini intanto sono tutti dalla parte degli animali della Sfattoria degli ultimi, è veramente grande il sostegno che sta arrivando ovunque agli animali del rifugio, animali salvati dai mattatoi e dai maltrattamenti, che tutti vogliono difendere. Il rischio è che da un momento all’altro gli operatori dell’Asl arrivino davanti al rifugio scortati dalle forze dell’ordine per entrare con la forza e uccidere gli animali amati da tutti noi”. Dunque l’appello alle forze dell’ordine e al questore di Roma “affinché si espongano contro tutto questo, come ci stiamo esponendo tutti noi cittadini, perché l’ordinanza di abbattimento è inaccettabile e non va eseguita. Gli animali dei rifugi sono gli animali dei cittadini, e non si può assolutamente decidere di entrare nei rifugi e nelle case a prendere le vite di chi amiamo. Questi animali sono già stati salvati una volta, hanno un legame affettivo importante con i gestori e i volontari del rifugio, e questo legame non dovrà essere spezzato con nessun atto di violenza. Vorrebbero ucciderli con le scariche elettriche, vorrebbero portare dolore e male in un rifugio che invece è colmo d’amore. Il problema non è la peste suina, il problema è la mancanza di empatia, il problema è la violenza sugli animali che continua in ogni mattatoio”. Ma, concludono, “non lasceremo che tutto questo accada anche ai nostri animali”.

