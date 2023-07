Con le ricette africane il cuoco-tiktoker conquista i social

ROMA – Come antipasto banane fritte, che si chiamano “aloco”; poi mafè di carne o fataya di tonno; per dessert frullato di mango e latte di cocco: ricette veloci, spiegate su TikTok e ora in un libro, ‘Cuisine d’Afrique et d’ailleurs’, “cucina d’Africa e altri posti”.

SPEZZATINO CON BURRO D’ARACHIDI

Lui, l’influencer divenuto autore, all’anagrafe Cheikh Niang, si fa chiamare Niangcook. Ha origini senegalesi, fa l’istruttore di basket e vive in Francia, a Bordeaux, da quando aveva 11 anni.

Il mafè, spezzatino tradizionale con verdure e burro d’arachidi, l’ha preparato sul primo canale tv, Tf1, nella rubrica “4 a table” in coda al tg delle 13: doveva impiattare un pasto africano per quattro che costasse meno di 30 euro.

SU TF1 E FRANCE 24

La diretta e i rilanci di questa settimana sull’emittente France 24 sono il punto di arrivo di un’ascesa social a tappe accelerate. A cucinare in video Niangcook ha cominciato solo durante la pandemia di Covid-19: con il suo slogan “Enjoy la famille”, stai bene in famiglia, ha conquistato quasi 800mila follower su TikTok e 200mila su Instagram.

@niangcook 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗼 𝗦𝗮𝗴𝗼 🥭🧋🌍 Le dessert de cet été par excellence !! La douceur de caaaaa vraiment. Le choix de la mangue est importante donc il faut pas se tromper 🙈❤️ Ingrédients 🇫🇷 50g perles de tapioca 2L d’eau 1 belle mangue mur 15 cl lait de Coco 3 cas lait concentré sucré Ingredients 🇺🇸 50g tapioca pearls 2L of water 1 nice ripe mango 15 cl coconut milk 3 tbsp sweetened condensed milk #mango #mangosago #dessert #asianfood #foodreels #foodie #niangcook #enjoylafamille ♬ Rush by ayrastarr – Ayra Starr

UN LIBRO SUI SAPORI D’AFRICA E DEL MONDO

Il libro è stato pubblicato in Francia dall’editore Solar ma si può acquistare anche all’estero sulle piattaforme di e-commerce. Pagina dopo pagina ci sono le ricette per la fataya di tonno, street food senegalese con pomodoro, pepe e prezzemolo, e poi sapori da tutto il mondo, con ispirazioni dall’Asia, dall’India o dal Maghreb.