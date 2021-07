Caso Marielle Franco: i due pubblici ministeri denunciano ingerenze e lasciano

Di João Marcelo

SAN PAOLO – I due pubblici ministeri che indagano sull’omicidio della consigliera di Rio de Janeiro Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes, Simone Sibílio e Leticia Emile, hanno lasciato la task force incaricata del caso. Lo si apprende da una circolare interna del Ministerio Publico do Rio (Mprj).

Secondo il quotidiano O Globo, i due sono stati esonerati su loro richiesta. Fonti istituzionali riferiscono che i pubblici ministeri avrebbero lasciato l’incarico a causa del rischio che interferenze esterne compromettessero le indagini. Sibilo ed Emile erano alla guida del caso dal settembre 2018. L’omicidio era avvenuto il 14 marzo dello stesso anno.

Sempre secondo O Globo, il malcontento dei due pubblici ministeri è iniziato quando Julia Lotrufo, vedova dell’ex capitano del corpo speciale della polizia militare del Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro) Adriano da Nobrega, è diventata collaboratrice di giustizia e ha rivelato informazioni sugli omicidi e sui legami tra criminali e politici di Rio de Janeiro. I due avvocati della task force sul caso Franco e il titolare dell’Ufficio omicidi della capitale carioca, Moyses Santana, sono stati estromessi dalle negoziazioni con Lotrufo.

Adriano da Nobrega era a capo della milizia del Bope dei Rio das Pedras ed è stato ucciso nel febbraio dell’anno scorso, pare in uno scontro a fuoco con la polizia militare nello Stato di Bahia. L’ex comandante dei Bope era in fuga, accusato di essere a capo dell’Escritorio do Crime, un gruppo di sicari ma anche una milizia che operava nella zona nord-ovest di Rio, quella dove Franco stava conducendo indagini su una disputa fondiaria che vedeva coinvolte bande criminali.

In un’intervista con il portale di notizie Uol, il deputato Marcello Freixo, amico e membro del partito della consigliera uccisa e relatore della commissione parlamentare di inchiesta sulla bande armate a Rio de Janiero, ha detto che l’addio alla task force dei pubblici ministeri costituisce un “passo indietro”. Secondo Freixo, a oltre tre anni dall’assassinio di Franco la pressoché totale mancanza di risposte è un fatto molto grave.

MARIELLE FRANCO CASE: TASK FORCE PROSECUTORS ABANDON CASE INVESTIGATIONS

By João Marcelo

SÃO PAULO – According to the internal bulletin of the Public Ministry of Rio (MPRJ) published on Monday, the two prosecutors investigating the case of the murder of Rio de Janeiro councilor Marielle Franco and her driver Anderson Gomes, Simone Sibilio and Leticia Emile left the Force -Case Marielle Task.

According to the newspaper O Globo, the two were exonerated at their own request and sources at the institution said that the prosecutors handed over the positions due to the risk of outside interference compromising the investigations. As of September 2018, both were in charge of the investigation. The crime took place on March 14 of that year.

Also according to the newspaper, the dissatisfaction of prosecutors began when the widow of the former captain of BOPE (Battalion of Special Operations of the Military Police of Rio de Janeiro), Adriano da Nóbrega, wanted to make an award-winning statement revealing information about homicides and the connection of politicians with criminals in Rio de Janeiro. The prosecutors of the Marielle Case Task Force and the head of the Capital Homicide Precinct, Moysés Santana, were removed from the negotiation on Julia’s collaboration.

Adriano da Nóbrega was the head of the Rio das Pedras militia and was killed in February last year, in an alleged confrontation with the Military Police in Bahia. The former PM was on the run, accused of heading the Crime Office, a hitman group, and also a militia that operated in the West Zone of Rio, a region that was being investigated by Marielle Franco for a land dispute involving militias.

In an interview with Uol news portal, deputy Marcelo Freixo, friend, former colleague of Marielle’s party and reporter for the CPI of Milícias in Rio de Janeiro, said that the departure of MPRJ prosecutors from the task force investigating Marielle’s death Franco and Anderson Gomes sets up a “setback”. Freixo said that the lack of response about the death of a black woman parliamentarian, brutally murdered, while in office is very serious.

CASO MARIELLE FRANCO: PROMOTORAS DA FORÇA-TAREFA ABANDONAM AS INVESTIGAÇÕES DO CASO

Por João Marcelo

SÃO PAULO – Segundo o boletim interno do Ministério Público do Rio (MPRJ) publicado nesta segunda-feira, as duas promotoras que investigavam o caso do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, Simone Sibílio e Leticia Emile deixaram a Força-Tarefa do Caso Marielle.

De acordo com com o jornal O Globo, as duas foram exoneradas a pedido próprio e fontes da instituição afirmaram que as promotoras entregaram os cargos devido ao risco de interferências externas comprometerem as investigações. Desde setembro de 2018, ambas estavam à frente do inquérito. O crime ocorreu em 14 de março daquele ano.

Ainda de acordo com o jornal, a insatisfação das promotoras começou quando a viúva do ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro), Adriano da Nóbrega, quis fazer uma delação premiada revelando informações sobre homicídios e ligações de políticos com criminosos no Rio de Janeiro. As promotoras da Força-Tarefa do Caso Marielle e o titular da Delegacia de Homicídios da Capital, Moysés Santana, foram afastados da negociação sobre a colaboração de Júlia.

Adriano da Nóbrega era chefe da milícia de Rio das Pedras e foi morto em fevereiro do ano passado, num suposto confronto com a Polícia Militar na Bahia. O ex-PM estava foragido, acusado de chefiar o Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel, e também uma milícia que atuava na Zona Oeste do Rio, região que era investigada por Marielle Franco por disputa fundiária envolvendo milícias.

Em entrevista ao portal de notícias Uol o deputado Marcelo Freixo, amigo, ex-colega de partido de Marielle e relator da CPI das Milícias no Rio de Janeiro, disse que a saída das promotoras do MPRJ da força-tarefa que investiga a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes configura um “retrocesso”. Freixo disse que a falta de resposta sobre a morte de uma parlamentar mulher negra, brutalmente assassinada, no exercício do mandato é muito grave.