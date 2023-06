Impianti allarme: scopriamo quello Verisure

ROMA – La sicurezza della propria casa e della famiglia è un elemento importantissimo per vivere in modo sereno e tranquillo. Ecco perché potrebbe essere necessario installare un impianto d’allarme che possa prevenire, ed eventualmente bloccare, tentativi di furto o effrazione. Scopriamo quali sono le caratteristiche dei principali allarmi e quali scegliere.

Sono molte le soluzioni sul mercato pensate per proteggere la propria casa o attività commerciale da furti, intrusioni, effrazioni o aggressioni. Tra le più scelte e raccomandate dai consumatori c’è l’impianto allarme Verisure. Prima di elencare i vantaggi di Verisure, è però necessario fare una necessaria distinzione fra misure di difesa attiva e difesa passiva. Successivamente vedremo come agisce un allarme smart multifunzione e perché sceglierlo per la propria abitazione o negozio.

Difesa passiva vs difesa attiva: qual è la soluzione ideale?

Esistono principalmente due tipi di barriere di sicurezza. La prima e più elementare è detta difesa passiva. In tal caso viene creata una barriera fisica che funziona principalmente come deterrente per malintenzionati. Parliamo, ad esempio, di infissi con grata in ferro o porte blindate. Pur essendo strumenti molto importanti, potrebbero non essere sufficienti nel bloccare un’intrusione. Se infatti la difesa passiva viene aggirata, il proprietario di casa potrebbe anche non accorgersi di nulla.

C’è poi la difesa attiva che, in genere, consiste in un sistema d’allarme. I più comuni includono sensori perimetrali, su porte, finestre e all’interno dell’abitazione. Quando viene rilevato un accesso non autorizzato scatta l’allarme vero e proprio che potrebbe includere sirene, notifica smart sull’applicazione dedicata o l’intervento della centrale operativa.

L’allarme Verisure è ovviamente di tipo attivo: non si limita a prevenire le intrusioni, ma è efficace nel bloccarle sul nascere. I sensori ad altissima tecnologia riescono a rilevare ogni movimento sospetto e allertano la Centrale Operativa Verisure. In meno di sessanta secondi, le Guardie Giurate aziendali rispondono alla segnalazione e verificano le foto e l’audio dell’accaduto per scartare i falsi allarmi o intervenire. In caso di reale intrusione, inviano Guardie Giurate territoriali immediatamente sul luogo e allertano le Forze dell’Ordine. Nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi sul posto, attivano in casa il sistema ZeroVision, ovvero un fumogeno brevettato e sicuro che limiterà quasi a zero il campo di visibilità di chi è all’interno. Ciò vuol dire che il ladro o il malintenzionato non potrà muoversi liberamente fra gli spazi dell’abitazione. La centrale operativa, poi, sarà in allerta anche in caso di altre emergenze: basti pensare a incidenti domestici, aggressioni o problemi medici.

Verisure è un allarme smart al 100%

L’allarme Verisure è leader di mercato in Italia non solo per la reattività della Centrale Operativa, ma anche per un elevato grado di tecnologia e innovazione. Verisure è totalmente controllabile anche da app: potrai attivare o disattivare il sistema d’allarme anche a distanza, oppure programmare orari fissi di accensione o spegnimento. Grazie all’implementazione di telecamere smart potrai inoltre sapere sempre cosa sta succedendo fuori la tua abitazione, come ad esempio l’arrivo di un corriere espresso. Le telecamere smart, su richiesta, possono essere utilizzate anche per sorvegliare animali domestici o persone fragili, garantendo sempre e comunque il loro benessere. Il monitoraggio è reso possibile da un’elevata integrazione con l’Intelligenza Artificiale, tecnologie in cui Verisure investe costantemente. Per avere altre informazioni non ti resta che collegarti al sito ufficiale e chiedere un preventivo.