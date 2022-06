In fiamme il lido di Specchiolla a Brindisi. L’incendio spento nella notte

BARI – Sono terminate questa mattina, poco prima delle tre, le operazioni di spegnimento di un grosso incendio divampato nella serata di ieri nel lido “P beach” di Specchiolla (Brindisi). Tre le squadre dei vigili del fuoco che dalle 23 di ieri hanno lavorato con l’ausilio di cinque mezzi, per domare le fiamme che hanno distrutto la struttura in legno, il locale e il bar – ristorante che ieri sera era chiuso. I pompieri hanno recuperato e messo in sicurezza le tre bombole del gas che erano sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri. Da stabilire la natura del rogo.

