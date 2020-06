Povertà, a Rimini donati 390 chili di cozze, vongole e piadina

RIMINI – Cozze, vongole e piadina. A Rimini proseguono le donazioni alimentari nei confronti dei più bisognosi e oggi la Protezione civile ha ricevuto ben 390 chili tra cozze e vongole, oltre che 50 confezioni di piada. In particolare, si tratta di 90 chili di vongole da parte del consorzio Pesca Vongole di Rimini e 300 chili di cozze dal consorzio Miticoltori dell’Emilia-Romagna e Coop.

Le confezioni di piada igp invece arrivano dalla Piada D’oro di Saludecio. I beni alimentari contribuiscono al lavoro delle cucine Santo Spirito, Caritas, Papa Giovanni XXIII e parrocchia di Miramare, che servono persone bisognose e famiglie in temporanea difficoltà. Accanto a questo impegno, scrive il Comune di Rimini in una nota, continua anche la consegna diretta di pacchi alimentari destinati ad alcune famiglie in particolari difficoltà, che proseguirà nei prossimi giorni.