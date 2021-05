Roma, Raggi: “Vogliamo sostituire con nuovi bus l’intera flotta Atac”

ROMA – “In questi anni abbiamo acquistato 900 nuovi autobus per la flotta Atac. Ma la nostra azione non si ferma qui. Con un ulteriore finanziamento del ministero e con ulteriori fondi del Comune possiamo garantire anche per il triennio 2021-23 l’acquisto di nuovi mezzi. L’obiettivo è sostituire tutta la flotta di Atac“. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, nel corso della presentazione dei nuovi mezzi Atac. “Oggi siamo al deposito della romana diesel per presentare l’acquisto di 20 nuovi autobus Iveco da 18 metri snodabili, che tra qualche giorno circoleranno sulle strade. I nuovi mezzi andranno al deposito di Tor Sapienza e quindi serviranno le linee del quadrante sud est, anche se durante l’estate alcuni trasferiti nel X Municipio per rafforzare le linee mare”, ha spiegato la sindaca. I nuovi mezzi, tutti di proprietà, andranno a sostituire quelli da 12 metri attualmente in uso.