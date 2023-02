A Roma ancora disagi sulla Metro A: nuovo stop per problemi tecnici

ROMA – È stata un’altra mattina difficile per chi prende la metropolitana a Roma: lavoratori, studenti e turisti hanno dovuto fare i conti con l’interruzione della circolazione nella tratta della Metro A da Ottaviano a Battistini. La causa, ha spiegato Atac in una nota, è un “intervento tecnico in linea”.

“Un problema di incompatibilità a un deviatoio, che ha attivato le protezioni impedendo il transito dei treni” è il motivo del disservizio, iniziato intorno alle ore 7.20. L’azienda dei trasporti ha attivato dei bus sostitutivi e dopo circa un’ora, la circolazione è tornata regolare sull’intera tratta e l’azienda si è scusata per il disagio, il terzo nel corso di poche settimane.

LEGGI ANCHE: Binari del 1979 e nessuna manutenzione, ecco perché a Roma si ferma la metro A

#info #atac – metro A: terminato l'intervento tecnico in linea, abbiamo ripristinato la circolazione su intera tratta, ci scusiamo per il disagio #roma — infoatac (@InfoAtac) February 7, 2023

CHIUSA LA FERMATA MANZONI

Sempre per motivi tecnici, questa mattina è stata chiusa la fermata della Metro A Manzoni in accesso. “Resta disponibile per i viaggiatori in arrivo. Per utilizzare la metro A, usate per favore, le stazioni Vittorio Emanuele e San Giovanni”, comunica Atac.