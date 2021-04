Tg Musica, edizione del 13 aprile 2021

PRINCE TORNA CON UN NUOVO ALBUM A 5 ANNI DALLA SUA MORTE

A cinque anni dalla sua scomparsa, la voce di Prince torna a risuonare su piattaforme e radio grazie a un album inedito. Uscirà il 30 luglio ‘Welcome 2 America’, nuovo disco della popstar morta il 21 aprile 2016. Ad annunciarlo sono gli eredi dell’artista, che rilasciano anche non pochi dettagli. Il lavoro conterrà 12 brani registrati nel 2010, che raccontano le preoccupazioni e le speranze di Prince per una società in continuo cambiamento. Sarebbero solo alcuni dell’enorme lista di pezzi conservati in cassaforte dall’interprete di ‘Purple Rain’ prima di andarsene. Tanti da poter pubblicare un disco all’anno per oltre 100 anni e ‘Welcome 2 America’ è solo l’inizio.

ACHILLE LAURO TORNA CON LAURO, IL SUO NUOVO DISCO

Arriva venerdì 16 aprile il nuovo atteso album di Achille Lauro. Si intitola semplicemente ‘Lauro’, a testimonianza del racconto intimo e confidenziale che il rapper romano vuole portare avanti da un po’ di tempo a questa parte. Ne sono la prova i due singoli che hanno anticipato il lavoro: ‘Solo noi’ e ‘Marilù’, due ballad dalle sonorità cullanti e dalle atmosfere tenui, all’opposto del mood rockeggiante di ‘1969’ e dell’elettronica di ‘1990’. ‘Lauro’ è, però, anche il disco del mistero di Achille Lauro. L’artista lo ha definito il suo “ultimo album”, senza specificare il senso della frase. Il 30enne si è limitato a raccontare questo progetto come tappa di un viaggio iniziato da bambino.

MOTTA ANNUNCIA IL SUO TERZO DISCO DI INEDITI

È tempo di tornare anche per Motta. A distanza di tre anni da ‘Vivere o morire’, il cantautore annuncia il suo nuovo progetto. Uscirà il 30 aprile ‘Semplice’, un disco che racconta un percorso di crescita sia personale che artistico del cantautore, al secolo Francesco Motta. Ed è proprio in questo lavoro che il 34enne sceglie di spogliarsi di ogni sovrastruttura, far pace con le sue contraddizioni e tornare alla semplicità delle cose. Il primo passo è il singolo ‘E poi finisco per amarti’, già disponibile su tutte le piattaforme così come il preorder del disco.

‘PEGGIO DI NIENTE’ SEGNA IL RITORNO DE I MINISTRI

A tre anni di distanza dal loro ultimo progetto discografico, i Ministri annunciano un nuovo singolo. Il gruppo torna su tutte le piattaforme venerdì 16 aprile con ‘Peggio di niente’. La band lancia un brano dalle parole forti, perché forse questa pandemia non ci ha reso migliori. “Ho visto gente normale calpestare altra gente ed era peggio di niente”, cantano i Ministri, che per la produzione si sono affidati a Ivan Antonio Rossi, già al fianco di Baustelle e Zen Circus. Dopo 15 anni di carriera, i Ministri così aprono un nuovo capitolo e scelgono ancora una volta Nicolò Cerioni per i loro abiti di scena: una piccola tradizione della band, cominciata nel 2006 con le loro indimenticabili giacche napoleoniche.