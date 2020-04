Coronavirus, Fico: “Tra Mes e eurobond sicuramente meglio questi ultimi”

ROMA – Per l’Italia in Europa meglio Mes o Eurobond? “Tra i due sicuramente gli Eurobond” e “di condizionalità del Mes non dobbiamo neanche parlarne“. Roberto Fico, presidente della Camera, lo dice intervenendo a ‘Un giorno da pecora’, su Rai Radio Uno.

“Di condizionalità del Mes non se ne deve proprio parlare perché non sono possibili, non è possibile sottoscrivere questo tipo di condizionalità, oltretutto è il Paese che decide di accedere al Mes e con certe condizioni il nostro Paese non vi accederebbe mai“, prosegue Roberto Fico, presidente della Camera. Ciò “un po’ perché il Mes è stato scritto e sottoscritto in un momento di difficoltà, e in quel Mes c’è una prevalenza delle idee di Paesi del Nord che hanno una certa idea dei conti pubblici e del modo di fare determinate cose”, prosegue il presidente della Camera, “ora siamo in un momento diverso, è tutta un’altra epoca, un’altra storia, abbiamo uno shock che è simmetrico e non asimmetrico, non dobbiamo salvare uno Stato o due Stati per la stabilità europea, ma dobbiamo salvare tutti, quindi possiamo anche condividere un debito con la Bce che faccia da garante per tutti e compri anche titoli come sta facendo”.

LEGGI ANCHE: Ue, M5s: “Noi coerenti su Mes e Eurobond, Meloni e Salvini pericolosi bugiardi”

“IN UE PASSI AVANTI MA SERVE ANCORA MOLTO ALTRO”

“L’Europa deve riuscire in tutti i modi a mettere al centro la solidarietà, fare meno calcoli, meno conti e stare più vicina ai bisogni prioritari dei cittadini”, aggiunge Fico. L’Unione europea dovrebbe riuscire a “sentirsi un po’ più una comunità vera“, dice Fico, e “ci sono dei passi in avanti, ma serve ancora molto”. Tutto questo “non è che si scopra ora”, dice il presidente della Camera, ma “come in tutte le cose della vita quando ci sono difficoltà i nodi vengono al pettine”, infatti “nelle crisi si mostrano anche grandi opportunità”.

LEGGI ANCHE: Ue, per Conte il Mes è inadeguato: “Ho una sola parola, la posizione non cambia”