Rihanna is back! La pop star nel trailer del primo Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show

ROMA – Dopo sei anni di assenza dal panorama musicale, Rihanna ha annunciato il suo ritorno. Per farlo, la star delle Barbados ha pubblicato il trailer del primo Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show, in cui lei è headliner.

Quest’anno, la finale del campionato della National Football League andrà in scena il prossimo 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona. A poche settimane dall’Halftime Show, inoltre, grazie alla funzione Apple Music Sing, i fan possono di Rihanna possono cantare le loro canzoni preferite con voci regolabili e testi in tempo reale ed esibirsi in duetti, cantare i cori e altro.

E mentre cresce l’attesa per l’esibizione di Rihanna, non si può non citare l’Halftime Show dello scorso anno, dove a farla da padrone sono stati Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar e Mary J. Blige sul palco del SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles.

