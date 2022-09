Rihanna star del Super Bowl: sarà lei la protagonista dell’halftime 2023

Foto Instagram

ROMA – È un ritorno in grande stile quello che sta preparando Rihanna. Dopo sei anni di assenza dal panorama musicale, la star delle Barbados salirà sul palco del Super Bowl per esibirsi durante l’Halftime. L’appuntamento è fissato per il prossimo 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.

Ad annunciare, in maniera velata, la sua presenza all’evento sportivo più seguito d’America è stata inizialmente Rihanna con un post su Instagram: al centro dell’immagine la sua mano che tiene un pallone da football.

L’ANNUNCIO DELLA NFL

Poi la conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla National football league.

FENTY BEAUTY E SAVAGE FOR FENTY, LA FORTUNA DI RIHANNA

Rihanna, torna così sulle scene dopo 6 anni di assenza dall’ultimo album ‘Anti’ e a quattro dalla sua ultima esibizione, quella ai Grammy Awards del 2018. In mezzo, la maternità e la sua passione per l’imprenditoria, che nel 2021 l’ha catapultata direttamente sul podio delle cantanti più ricche del mondo (secondo le stime di Forbes). A fare la differenza nel conto in banca della star, sono state le sue due linee: ‘Fenty Beauty’, quella di cosmetici e ‘Savage for Fenty’, quella di lingerie.

L’ULTIMA ESIBIZIONE DI RIHANNA AI GRAMMY 2018

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it