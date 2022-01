Chiede 200 euro di riscatto per restituire il cane alla padrona, arrestato 64enne a Barletta

BARI – Un riscatto di 200 euro per riavere il cane: per questo un uomo di 64 anni è stato arrestato a Barletta dalla polizia con le accuse di estorsione e ricettazione. Le indagini sono iniziate dopo che la proprietaria di Mina, splendido esemplare di pastore tedesco, si è resa conto che il cancello del recinto in cui il cane viveva era aperto.

Attraverso il microchip è riuscita a capire dove si trovasse e ha iniziato le ricerche quando l’uomo l’ha avvicinata per dirle di fare attenzione perché “chi aveva preso Mina era pericoloso” ma sarebbero bastati 200 euro per riaverla. La donna non si è persa d’animo e lo ha denunciato. Così, con la complicità degli agenti, ha finto di accettare di versare i soldi e quando il 64enne li ha intascati è stato bloccato dai poliziotti. L’uomo è in carcere.