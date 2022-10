Meloni: “Il nostro governo sarà il più politico di sempre”. E Salvini preme per un vertice

ROMA – “I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel palazzo, un programma e una visione chiari. Proprio per realizzare quella visione e quel programma coinvolgeremo le persone più adatte: nessuno si illuda che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati. Il nostro sarà il governo più politico di sempre”. È quanto ha dichiarato ieri il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

FONTI LEGA: SALVINI AUSPICA VERTICE CON MELONI E BERLUSCO

“Matteo Salvini è in costante contatto con gli alleati” e la Lega “non ha pretese né preclusioni” ma “lavora per un’intesa soddisfacente nel centrodestra e conferma di avere le idee chiare sulla propria squadra e sui dossier più urgenti”. Lo hanno fatto sapere ieri fonti della Lega.

“La coalizione dev’essere all’altezza delle emergenze del Paese e delle aspettative degli elettori”, segnalano ancora, e “Salvini auspica al più presto un vertice con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi“.

