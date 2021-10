Fumetti, l’annuncio di Dc Comics: “Il nuovo Superman? Sarà bisessuale”

NAPOLI – Il mondo dei fumetti sempre più al passo coi tempi. Questa volta a far parlare di sè attraverso uno dei suoi personaggi più famosi è La Dc Comics, storica casa editrice di fumetti statunitense che ha visto nascere Batman, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e… Superman, appunto.

A dare un indizio della grande svolta nella storia è lo stesso Clark Kent che dal suo “profilo ufficiale” Twitter rivela: “Proprio come suo padre prima di lui, Jon Kent si è innamorato di un giornalista”.

L’attuale Superman, infatti, è proprio il figlio che il supereroe ha avuto da Lois Lane.

Per la notizia ufficiale, però, si legge ancora nel post, bisognerà attendere il 9 novembre, giorno in cui uscirà il nuovo albo Superman: Son of Kal-El.

“Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi e sono molto grato che DC e Warner Bros. condividano questa idea”, ha detto lo scrittore Tom Taylor, che di Superman, insieme a John Timms, ne è l’autore.

Il coming out di Jon rappresenta così uno dei tanti modi con cui il mondo moderno entra a far parte delle rappresentazioni della nona arte, sempre più attenta a creare storie e personaggi in cui i lettori possano riconoscersi e diventata nel tempo maggiormente sensibile ai temi più stringenti dell’attualità.