FOTO | A Milano il tram di ‘Demon Slayer’ per celebrare la fine del manga

ROMA – Arrivata in Italia nel 2020 grazie a Star Comics, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba si è posta da subito come una serie da record. È stato proprio con quest’opera – ben supportata dall’anime disponibile anche su Netflix – che il già crescente interesse per il fumetto giapponese ha raggiunto livelli prima impensabili, anche e soprattutto nell’editoria italiana, dove abbiamo assistito a un vero e proprio boom del segmento manga. Insieme all’epopea del maestro Eiichiro Oda, One Piece, Demon Slayer ha raggiunto nel mercato italiano il primo posto nella Top 10 settimanale dei libri più venduti, capace anche di rimanere nella Top 100 per sette settimane consecutive (dati GFK). Adesso, con l’uscita del volume 23 il prossimo 12 aprile, la serie nata dalla penna di Koyoharu Gotouge giunge alla sua conclusione.

LEGGI ANCHE: ‘One Piece’, Netflix annuncia l’arrivo della serie live-action

LEGGI ANCHE: Dal 30 marzo al 2 aprile torna Romics: tutte le info su programma e biglietti

UN TRAM DI DEMON SLAYER PER LA FINE DELLA SERIE

Per celebrare la fine di Demon Slayer sono moltissime le iniziative previste da Star Comics.

Fino al 23 aprile sarà possibile avvistare i protagonisti della serie per le strade di Milano grazie a un tram modello “Sirietto” tematizzato. Il mezzo sarà in servizio a giorni alterni presso le principali linee tranviarie che attraversano il centro meneghino, e alle celebrazioni di questo autentico fenomeno generazionale sarà dedicata anche la centralissima pensilina di via Torino/via Palla.

LEGGI ANCHE: Doraemon compie 50 anni e a Tokyo arriva il treno in suo onore

LE INIZIATIVE SPECIALI

Oltre al volume regular, sarà possibile trovare in tutti i canali di vendita la ‘variant cover edition’ caratterizzata da una copertina d’eccezione impreziosita da numerosi effetti speciali, e con un mini ‘shikishi’ (cartoncino illustrato) celebrativo in allegato.

Inoltre, sarà disponibile anche una Limited edition comprendente il volume in edizione regular e un box, unico nel suo genere, ispirato all’iconica cassa al cui interno il protagonista porta la sorella Nezuko. Progettato per raccogliere tutti i volumi che compongono la serie e il numero 23 in edizione variant cover, il box conterrà anche un adorabile diorama componibile raffigurante la stessa Nezuko.

Infine, nel mese di aprile, 15 librerie dedicheranno spazi espositivi a Demon Slayer. Le celebrazioni proseguiranno fino alla fine del mese con dei talk organizzati presso alcuni di questi punti vendita, che vedranno coinvolti, assieme agli editor di Star Comics, opinion leaders, influencer e altri ospiti, e si concluderanno a Comicon (Salone Internazionale del Fumetto di Napoli, dal 28 aprile al 1 maggio) dove Star Comics dedicherà all’opera di Koyoharu Gotouge un intero stand e svariate attività rivolte ai numerosi appassionati presenti all’evento.