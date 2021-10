Valle d’Aosta è la regione europea con tasso più elevato di decessi da Covid

ROMA – La Valle d’Aosta è stata la Regione europea con il tasso più elevato di decessi ogni 100mila abitanti: dall’inizio della pandemia fino all’1 giugno 2021 sono stati 377 i morti. È quanto emerge dal nuovo barometro del Comitato delle Regioni Ue, pubblicato in occasione della Settimana europea delle città e delle Regioni.

Con 335 vittime la Lombardia è terza, mentre il Friuli-Venezia Giulia è in quinta posizione con 314. L’Emilia-Romagna, che fa registrare 295 vittime, è invece settima.

Secondo il presidente del Comitato, Apostolos Tzitzikostas, “dobbiamo renderci conto che Regioni e città devono diventare gli eroi nella gestione di crisi come questa”. Notizie in chiaroscuro anche sul fronte economico. Secondo le stime del barometro del Comitato delle Regioni Ue, la pandemia da Covid-19 potrebbe impattare ed aumentare le differenze già presenti in Europa tra le Regioni. Non solo: le regioni italiane rientrano tra quelle che rischiano di subire gli effetti negativi maggiori, sia sul breve che sul medio termine, ossia nei prossimi 10 anni.

La sola regione del nostro paese a ‘salvarsi’, almeno nel periodo a breve, sarebbe il Friuli-Venezia Giulia, che a causa delle conseguenze della pandemia rimarrebbe ‘in arancione’, mentre tutta l’Italia, l’Austria e molte altre Regioni del nord Europa rimarrebbero colorate di rosso.