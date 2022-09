Ucraina al buio, Zelensky: “Mosca ci ha tagliato l’elettricità”

ROMA – “Blackout totale” nell’est dell’Ucraina dopo la controffensiva di Kiev nell’area di Izium, per mesi sotto controllo russo: a riferirlo il presidente Volodymyr Zelensky, che ha accusato Mosca di aver bloccato le forniture elettriche.

Stando a questa ricostruzione, le interruzioni hanno riguardato anche gli approvvigionamenti idrici, nella città di Kharkiv e in altre zone del Paese. Denunce analoghe sono giunte dai centri urbani di Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia e Odessa.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState