Uccise e diede alle fiamme il corpo di Sara Di Pietrantonio, l’ex fidanzato condannato all’ergastolo

ROMA – Nel 2016 a Roma, nel quartiere della Magliana, uccise la ex fidanzata e poi diede alle fiamme il suo corpo. Ora per Vincenzo Paduano, l’ex guardia giurata accusata dell’omicidio di Sara Di Pietrantonio, è arrivata la condanna all’ergastolo. A deciderlo è stata la seconda Corte d’Assise d’appello di Roma, dopo un nuovo processo di secondo grado richiesto dalla procura generale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo il reato di stalking non assorbito in quello di omicidio. Il primo giudizio d’appello si era infatti concluso con una condanna a 30 anni di reclusione per Vincenzo Paduano.