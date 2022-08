Il maltempo minaccia il Jova Beach Party a Roccella Jonica, Jovanotti ai fan: “Uscirà il sole, siamo pronti”

ROMA – Il Jova Beach Party arriva a Roccella Jonica, in Calabria. Lorenzo Cherubini, insieme a tanti ospiti, sarà protagonista sul palco il 12 e 13 agosto, per regalare uno spettacolo unico alle migliaia di fan pronti a fare festa. Anche in questa data, come nelle precedenti, sono attese migliaia di persone in spiaggia (30mila secondo le stime), nonostante le polemiche per i danni ambientali che un evento di queste dimensioni può provocare.

A minacciare il concerto di Roccella oggi è però soprattutto il maltempo, che si sta abbattendo sul paese. Jovanotti stamattina ha rassicurato i fan con un video sui social in cui preannuncia l’arrivo del sole nel pomeriggio, giusto in tempo per l’inizio del concerto.

JOVA BEACH PARTY ROCCELLA IONICA, OSPITI E SCALETTA

Come per le precedenti date non sono state rese note le star che calcheranno il palco del Jova Beach Party, ma è facile immaginare che non mancheranno grandi nomi italiani e internazionali. Per quanto riguarda la scaletta del Jova Beach Party di Roccella Jonica, a guidare Jovanotti sarà il pubblico, ma certamente non mancheranno i più grandi successi del cantante, come “A te”, “L’ombelico del mondo”, “Le tasche piene di sassi”, “L’estate addosso”, “I love you baby” e “Il boom”.

JOVA BEACH PARTY, COME ARRIVARE AL CONCERTO A ROCCELLA IONICA

Il Comune di Roccella Jonica ha reso noto che l’accesso al paese non sarà consentito dalle ore 10 del 12 agosto alle ore 3.00 del 13 agosto e dalle ore 10 del 13 agosto alle 3.00 del 14 agosto.

I veicoli in entrata saranno filtrati presso le rotatorie di accesso alla variante 106 ed eventualmente deviate, per impedirne l’accesso in area urbana, all’altezza dell’intersezione della S.S. 106 con Via Giardini sul lato sud e all’altezza dell’incrocio della S.S. 106 con Via Corrado Alvaro sul lato nord.

In deroga al divieto sarà consentito l’accesso ai veicoli di proprietà di residenti e domiciliati, già muniti di vetrofania per il parcheggio gratuito nelle aree di sosta a pagamento del Comune di Roccella Jonica, che non dovranno quindi munirsi di ulteriore autorizzazione. L’accesso a Roccella sarà inoltre consentito ai veicoli di proprietà di residenti e domiciliati che non espongono la vetrofania di autorizzazione al parcheggio su strisce blu, nonché ai veicoli di dipendenti di imprese pubbliche e private con sede nel Comune di Roccella Jonica, solo se muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.

Per giungere al Jova Beach Party di Roccella Jonica il Comune suo proprio sito ha indicato dove poter parcheggiare senza incorrere in sanzioni e che verranno messe a disposizione delle navette per arrivare agevolmente al concerto.

