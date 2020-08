Coronavirus, in Sardegna la movida è salva: le discoteche restano aperte

CAGLIARI – Movida salva in Sardegna. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato questa notte un’ordinanza che fara’ proseguire fino al 31 agosto le attivita’ delle discoteche e dei locali notturni, esclusivamente all’aperto, “purche’ sia assicurato- si legge nel testo- con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo”.

I gestori dei locali sono tenuti a garantire percorsi differenziati, misurazione della temperatura corporea, accessi in misura non superiore al 70% della capienza autorizzata, distanziamento, gel igienizzante, dispositivi monouso per le bevande. Prevista infine la comunicazione al Corpo forestale, che esegue i controlli con vigili e forze dell’ordine, del programma delle serate. La cadenza delle comunicazioni deve essere almeno settimanale.