VIDEO | Roma, Tagliavanti: “Abbandonata dallo Stato. Città in autogestione”

ROMA – Il confronto con Milano, il rapporto con le istituzioni locali, ma soprattutto la mancanza di attenzione dello Stato per la sua Capitale. ‘Vivere a Roma è un privilegio, ma Roma non è una città privilegiata’, dice Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio capitolina, intervistato dall’agenzia Dire.

E se da un lato oggi Roma è ‘una città autogestita che giudica inutile anche la protesta’, dall’altro la città ‘ha la capacità di mettersi in moto’. Al suo penultimo anno di mandato, Tagliavanti racconta anche i momenti salienti della sua consiliatura, ma lascia alle associazioni ‘la scelta’ di una sua nuova candidatura nel 2020. Ecco l’intervista completa:

– Gli ultimi dati della Banca d’Italia parlano di una frenata nella crescita del Lazio. E a Roma come vanno le cose? Qual è lo stato di salute delle imprese cittadine?

‘I dati del Lazio sono condizionati da quelli di Roma, che rappresenta il 75% della capacità produttiva della nostra regione. Roma si è fatta trovare impreparata dalla crisi che ha completamente abbattuto tutte le fonti di ricchezza. E in quel momento la città si è trovata senza un modello alternativo. Tuttavia, abbiamo assistito a quello che io chiamo il paradosso romano: oggi produciamo tre miliardi in meno rispetto al 2007, ma da allora nella Capitale c’è stato un vero e proprio boom di imprese: ne abbiamo 78mila in più, così come abbiamo 226mila occupati in più. In tutto, ci sono 40mila imprese di giovani al di sotto dei 35 anni, più di 100mila donne imprenditrici e quasi 70mila aziende aperte da migranti. La città non è rimasta a guardare, ma tratta di imprese deboli, per cui abbiamo una minore capacità di creare ricchezza. Di fatto, mon potendoci redistribuire la ricchezza, ci siamo redistribuiti la povertà. Per questo la tenuta sociale della periferia romana è di gran lunga superiore a quella delle periferie francesi o di alcune parti di quelle londinesi. A fronte di questi meccanismi di autodifesa dei romani, però, quello che è mancato è stata la capacità dei cosiddetti ‘Palazzi romani’ di dare una prospettiva a tutto questo’.

– Lei è anche il presidente di Infocamere, la società delle Camere di commercio italiane per l’innovazione digitale. Da questo punto di vista a che punto sta la Capitale? Questo divario con Milano è reale o assomiglia di più a un tormentone mediatico?

‘Un grande Paese industrializzato come l’Italia può avere due grandi città. Il fatto che l’Italia abbia sia Roma che Milano, peraltro complementari, è una grande ricchezza. Tuttavia, mentre Milano ha già trovato una sua strada, Roma stenta ancora. Va detto che il capoluogo meneghino è sicuramente una città più semplice e più compatta, con una forte tradizione imprenditoriale che sa cogliere e cavalcare i cambiamenti di natura economica. In più, Milano è stata anche in grado di selezionare una classe dirigente che ha sempre saputo leggere per tempo i cambiamenti’.

– Crede che la presenza dei ‘Palazzi’ abbia penalizzato e penalizzi Roma?

‘Anche la politica era una risorsa. Beato quel Paese che ha una buona politica, perché se una Capitale funziona, funziona il Paese. Negli ultimi anni abbiamo avuto un certo abbandono delle politiche nazionali verso questa città. Vivere a Roma è un privilegio, ma Roma non è una città privilegiata. Se osserviamo l’attenzione nei confronti della nostra città da parte dello Stato, anche rispetto a Torino, Milano e Napoli, vedremo che gli investimenti in assoluto sono stati particolarmente bassi. Soprattutto negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto un certo Stato distante dalla propria Capitale. Fatto, questo, che si è sommato anche ai vari tentativi di dare un governo alla città che si sono rivelati non all’altezza della complessità di Roma. Ecco, uno dei temi centrali è proprio la complessità della città, il fatto che continuiamo a governare Roma come se fosse uno dei tanti Comuni italiani, quando in realtà è la Capitale del Paese che meriterebbe e dovrebbe avere anche un inquadramento istituzionale diverso’.

– Nelle ultime settimane e soprattutto negli ultimi giorni, la città è tornata in sofferenza per via della mancata raccolta dei rifiuti. Il tutto aggravato da quello che sembra essere uno scontro politico della sindaca con il governatore del Lazio. Come vede questo stallo? E quanto pesa sul tessuto economico romano?

‘In questo momento la città sembra un po’ in autogestione. Prima, anche per molto meno, ci sarebbero state molte manifestazioni di protesta. Adesso non ci sono neanche più queste perché anche la stessa protesta sembra essere un’attività inutile. Purtroppo, questo si ritrova nel grande astensionismo elettorale: una forma di sfiducia che le cose possano cambiare. Ma non dimentichiamo che a fronte di questo elemento negativo c’è tutta una città che invece si è messa in moto e qualcosa ha fatto’.