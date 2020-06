VIDEO | A ‘Lontani ma vicini’ i lavori dei laboratori teatrali Ido

ROMA – “La Terra è una nave troppo grande per me. È una donna troppo bella. È un viaggio troppo lungo. È un profumo troppo forte. È una musica che non so suonare. Non scenderò dalla nave. Al massimo, posso scendere dalla mia vita. In fin dei conti, è come se non fossi mai nato”. Con il monologo finale, tratto dall’opera di Alessandro Baricco ‘Novecento’, 15 ragazze e 7 ragazzi del Liceo Vivona di Roma si esibiscono nel video pubblicato sul canale Youtube ‘Il teatro restando a casa‘, nell’ambito del progetto ‘Lontani ma vicini’ di Diregiovani.it e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO). I 22 allievi del laboratorio teatrale IdO si alternano nell’interpretazione, accompagnati dalla musica di Ennio Morricone che ha curato la colonna sonora del film omonimo portato sugli schermi da Giuseppe Tornatore. È possibile vedere il video sul canale YouTube dell’Istituto di Ortofonologia, o sul sito Diregiovani.it. Si possono inviare richieste a tre indirizzi: per i ragazzi [email protected], per i docenti [email protected], per i genitori [email protected] E’ attivo anche il numero di telefono(solo per sms e whataspp): +39 3334118790.