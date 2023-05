Amici 22, ‘Visione Led’ di Aaron in uscita il 12 maggio

ROMA – È stato eliminato ad un passo dalla finale di Amici 22, ma il viaggio nella musica di Aaron non si arresta. Uscirà il 2 giugno negli store e in digitale ‘Universale’, il primo ep del cantante. Il disco, che prende il nome dal suo omonimo singolo lanciato nel talent, è già disponibile in preorder su Amazon in versione autografata. Inoltre, a partire dal 12 maggio, arriverà su tutte le piattaforme digitali il nuovo inedito di Aaron, ‘Visione Led’.

VISIONE LED, IL TESTO DEL NUOVO SINGOLO DI AARON

Visione led mentre ti guardo al sole

passami un po’ di calore

uccidimi i limiti piango ma

ma mi piace più il sapore

di una brutta giornata passata al mare

a scopare, dare, riuscire a rinunciare

ad una brutta giornata passata per stare

a bruciare nel sale, nel mare

amare, amare

Visione led

poi mi piangi stasera

tra mille colori

noi troviamo atmosfera

visione led

tra le luci non c’era

il tuo vestito nero che ballava

tra le stelle e la notte

Con quest’oro nero vediamo a tratti il veleno

il vero sembra più sincero di te

sai di una brutta giornata

passata per stare a bruciare

nel sale, nel mare

amare, amare

Visione led

poi mi piangi stasera

tra mille colori

noi troviamo atmosfera visione led

tra le luci non c’era

il tuo vestito nero che ballava

tra le stelle e la notte