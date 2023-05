Mariana Falace: “Non rifarei il Grande Fratello, ora sogno il David di Donatello”

ROMA – “Se tornassi indietro non rifarei il Grande Fratello, ma non lo rinnego. Non mi ha aiutato per quello che volevo fare. Quando mi sono rivista nelle puntate del programma non mi sono riconosciuta, attraverso la recitazione ho la possibilità di farmi conoscere per quella che sono”. Mariana Falace racconta all’agenzia Dire il suo percorso dalla sua partecipazione al reality show nel 2018 al debutto sul grande schermo con ‘Si vive una volta sola’ di e con Carlo Verdone. Classe 1994, nata a Castellammare di Stabia, la giovane attrice ha proseguito il suo viaggio nel mondo del cinema con ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino, ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino. Con il regista romano ha lavorato anche nel corto ‘Open Your Eyes’ e nella prima e seconda stagione della sua serie ‘A casa tutti bene’.

Nei nuovi episodi – in onda su Sky e in streaming su Now – Mariana torna nei panni di Regina. È l’amante di Diego (Antonio Folletto), sposato con Sara Ristuccia (Silvia D’Amico). Lavora nello stesso cantiere navale di Diego, nel reparto commerciale, ed è così che si sono conosciuti. Quando lui era a Sorrento, erano inseparabili ma non le bastava più fare l’amante. Prova a mettere Diego davanti a una scelta: lui la esclude dalla sua vita e Regina prova a voltare pagina con qualche difficoltà. “In questa stagione vediamo una Regina diversa. Più seriosa rispetto a quella della prima stagione. Molte donne, ma anche gli uomini, si riconoscono in questo personaggio. Lei non è solo l’amante. I suoi sentimenti sono veri ma è stata illusa“, ha raccontato l’attrice.

Mariana ha lavorato con alcuni dei più importanti pilastri del cinema italiano, per lei “il successo è bello, ma resto sempre con i piedi per terra. Mi chiedono spesso ‘ma perché vai ancora in Accademia?’. Perché questo è un lavoro in cui non si smette mai di scoprire nuove cose su noi stessi. Perfino Meryl Streep segue ancora delle lezioni private“, ha detto l’attrice.

“Cosa sogno? Il David di Donatello. Lo dedicherei a mia nonna, l’unica che mi ha supportato in questo percorso. E poi, vorrei diventare madre, crearmi una famiglia”, ha svelato Mariana.