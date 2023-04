VIDEO | Amici 22, Wax in crisi per il guanto di sfida contro Angelina: “Basta, non lo faccio”

ROMA – Momento di sconforto per Wax. Il cantante di Amici 22 è entrato in crisi dopo la scelta di Arisa del guanto di sfida ‘Canzone con dedica’ contro Angelina. Il brano in questione è ‘Non l’hai mica capito’ di Vasco Rossi, e ai due allievi è stato richiesto di riuscire ad emozionare i giudici con la loro scrittura. Ma per Wax il compito è più ostico del previsto, e dopo un blocco sulle barre e una chiacchierata con la vocal coach, ha chiesto un confronto con la sua insegnante.

Wax continua ad avere difficoltà nella scrittura delle barre e decide di parlarne con la sua prof Arisa

AMICI 22, WAX IN CRISI PER IL GUANTO DI SFIDA

“Questi tre giorni io ci ho lavorato tanto su questo guanto”, si sfoga Wax con Arisa. “Come se avessi un blocco. Ti volevo chiedere se fosse possibile non fare questo guanto“, è la richiesta del cantante. Wax spiega ad Arisa le sue difficoltà nella scrittura di una parte ‘molto profonda’. Nonostante le parole di incoraggiamento della sua insegnate, lo sconforto è tale che il cantante non riesce ad andare oltre, e dopo un ennesimo confronto con Arisa chiede apertamente di annullare il guanto: “No, non la faccio questa canzone Ari, questa è la mia conclusione”.

Poco dopo Wax chiede nuovamente di parlare con la sua prof Arisa