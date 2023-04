Samuele Barbetta di Amici 20 in teatro: “Ringrazio Maria se ho la possibilità di aprire certe porte”

ROMA – Nel 2020 Samuele Barbetta è stato il primo ballerino nella storia di Amici di Maria De Filippi a creare le proprie coreografie e da allora non si è più fermato. Il 4 aprile torna in teatro con “Andiamo (!)”, spettacolo teatrale di cui è direttore artistico, oltre che coreografo e interprete, e in cui racconta gli orrori della guerra attraverso la danza. Andrà in scena al Teatro Sala Umberto di Roma, dopo la prima dello scorso dicembre allo Spazio Diamante andata sold out in sole 36 ore.

“Lo spettacolo è nato in contemporanea ai conflitti che sono iniziati in Ucraina– dice ai microfoni della Dire- è molto facile mancare di rispetto a una cosa così e proprio per questo non raccontiamo la guerra in Ucraina, ma il rapporto che c’è tra l’umanità e la guerra”. Il punto di vista privilegiato è quello dei civili, delle persone che ogni giorno cercano soluzioni per poter sopravvivere.

“Sono stato molto toccato da quanto successo- spiega- come se avessi avuto un lutto in famiglia. Lo spettacolo nasce dal non sapere cosa fare in merito, non sapere come agire e sentirmi in colpa perché io posso fare certe cose e le persone che stanno vivendo questo disagio no”. Così è nata la riflessione di Samuele e il desiderio di trasformare l’impotenza di fronte al conflitto e alla sofferenza in arte.

L’ARTE DELL’IMPROVVISAZIONE

Sul palco con lui la compagnia che ha fondato, i De Anima. “I ragazzi- rivela- sono molto liberi di creare. Non c’è mai un momento in cui io arrivo in sala e dico cosa fare. Le nostre prove sono una sorta di brainstorming generale in cui ognuno mette il suo. Tante volte le cose più belle nascono da degli errori. L’arte dell’improvvisazione per me è importantissima”.

E questo Samuele l’ha dimostrato ad Amici 20: “Maria ci ha visto lungo, lei ha chiesto di darmi la possibilità di fare le mie coreografie. È molto brava a fiutare quando una cosa funziona o quando c’è potenziale. Lo devo a lei questo privilegio”. Amici “è una vetrina gigantesca che sensibilizza in qualche modo il pubblico ad un’arte che dovrebbe essere di nicchia. Al di là di tutta la formazione che ho- continua- se ho la possibilità di aprire certe porte e grazie a Maria che mi ha fatto entrare”.

IN TOUR CON SANGIOVANNI E GIULIA STABILE

Recentemente Barbetta è stato anche sui palchi di tutta Italia come coreografo e ballerino del tour nei palazzetti di sangiovanni. Con lui la De Anima e Giulia Stabile: “È stato molto figo perché c’era una quantità di persona che non avevo mai visto dal vivo. Non dimenticherò mai l’emozione di arrivare sul palco la prima volta ed essere investito fisicamente da un’onda di persone”.

sangio, dal canto suo, ha anche “fatto un passo indietro e ci ha dato uno spazio di 5/6 minuti in cui eravamo soli, in cui abbiamo lavorato in totale libertà e abbiamo riempito il palco senza di lui. È stata una delle esperienze più belle della mia vita. Con Giulia alle prove ci siamo divertiti come dei matti”. E per il futuro Samuele non vede l’ora di continuare a fare teatro e perché no ripetere l’esperienza fatta con sangiovanni, magari con artisti come “Blanco, Madame, Venerus, Achille Lauro o tha Supreme che è il mio Dio artistico”. I biglietti per “Andiamo (!)” Sono disponibili su TicketOne.