Trentino, l’orso che ha ucciso il runner già responsabile di un’aggressione nel 2020

ROMA – Si chiama Jj4 l’orso responsabile della morte di Andrea Papi, il runner 26enne morto lo scorso 5 aprile a Caldes in Trentino, in un bosco della Val di Sole. L’esemplare, una femmina di 17 anni nota anche come Gaia, è stato individuato grazie alle analisi genetiche sui campioni di Dna prelevati. Lo conferma la Procura della Repubblica di Trento.

L’ORSA JJ4 E L’AGGRESSIONE NEL 2020

Non è la prima volta che l’orsa Jj4 finisce sotto i riflettori. Nel giugno 2020 l’esemplare, all’epoca madre di tre cuccioli, aggredì due cacciatori incontrati sulle pendici del monte Pellar. Dopo il ricorso di Oipa e Enpa, il Tar aveva sospeso sia l‘ordinanza di abbattimento che quella di cattura emesse dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Jj4 è figlia dell’orsa Jurka, tra i primi plantigradi catturati in Slovenia e trasferiti in Trentino nell’ambito del progetto di ripopolamento delle Alpi. Dopo un periodo passato in cattività perché ‘problematica’, Jurka fu trasferita in un santuario in Germania nel 2010.

