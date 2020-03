Coronavirus, Piazza Affari volge al peggio dopo l’annuncio dell’Oms

ROMA – Giornata che si annuncia nera per Piazza Affari, con il future sul Ftse Mib che registra -5%, in linea con gli altri mercati internazionali, dopo che l’Organizzazione mondiale della Sanita’ (Oms) ieri ha definito il coronavirus una pandemia.

A condizionare i mercati anche le misure di emergenza annunciate dal presidente americano Donald Trump che ha sospeso per un mese tutti i voli verso gli Usa provenienti dall’Europa, ad eccezione del Regno Unito.

Oggi fari puntati sul consiglio della Banca centrale europea che si riunira’ a Francoforte, dal quale si attendono provvedimenti per arginare gli effetti della crisi sanitaria sull’economia.

Occhi rivolti anche alle obbligazioni italiane, dove ieri lo spread (rispetto ai bund tedeschi) e’ sceso a 191,7 punti base dai 212 della chiusura di mercoledi’, anche per effetto dell’annuncio del piano da 25 miliardi di euro per annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte che ha decretato la chiusura in Italia di tutte le attivita’ commerciali, di vendite al dettaglio, a eccezione dei negozi di generi alimentari, di beni essenziali e farmacie.