Vda lancia candidatura per ospitare trofeo Coni Winter nel 2024

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 feb. – Il Coni della Valle d’Aosta lancia la candidatura per ospitare nel 2024, nella regione alpina, il Trofeo Coni Winter, la cui prima edizione si è svolta lo scorso dicembre a Trento. Lo dice il presidente del Coni Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, durante la presentazione di Valle d’Aosta regione europea dello sport 2023. “È un appuntamento dedicato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni nell’ambito degli sport invernali che si confrontano in un perfetto spirito olimpico”, spiega. Dopo Trento, nel 2023, il trofeo sarà organizzato dal Piemonte, regione europea dello sport 2022, e poi potrebbe toccare alla Valle d’Aosta. “Abbiamo provato ad avanzare la nostra piccola e modesta candidatura- prosegue il presidente-: è una manifestazione complessa e dobbiamo salutare ancora in quale parte dell’anno poterla proporre. Questo è un ragionamento che fa fatto in sinergia con le altre categorie perché l’evento porta molto afflusso turistico e quindi bisogna capire ad esempio con gli impianti a fune quale sia il miglio periodo per poterlo fare, o all’inizio dell’anno inventa le o subito dopo le vancaze di Natale”. E conclude: “L’intento è portare un valore aggiunto a tutti: dal punto di vista economico di riempire i momenti tranquillità della nostra regione e dall’altra parte di riuscire a creare un evento che vada a stimolare quei valori che sono intrinsechi nello sport, dalla socialità al confronto con altri ragazzi in discipline diverse”.

