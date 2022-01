Roma, all’alba neve nella zona Est della Capitale

ROMA – Una debole nevicata, mista a pioggia, è scesa all’alba in alcune zone di Roma. Le precipitazioni sono iniziate verso le 4 in particolare a est della Capitale, tra San Basilio, Montesacro, Talenti, fino a Mentana e Monterotondo. Accumuli modesti su auto e lungo le strade, proprio come annunciato dalle previsioni. Le nevicate sono state invece più consistenti a nord, tra Campagnano e Trevignano, e a sud nelle zone più alte dei Castelli Romani. Per il momento non si segnalano disagi nella circolazione stradale a Roma, dove la neve si è sciolta con il primo sole.