Accordo Regione Calabria e guardia di finanza per quantificare il debito sanitario

REGGIO CALABRIA – La Regione Calabria e la guardia di finanza hanno firmato un protocollo per rafforzare la collaborazione tra le parti ai fini dello svolgimento delle attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.

L’obiettivo della Regione, rappresentata dal presidente Roberto Occhiuto, anche nella qualità di commissario ad acta per il piano di rientro sanitario, è quello di accertare il debito del settore.

La collaborazione sarà attuata attraverso un coordinamento info-operativo tra le funzioni proprie della guardia di finanza, del commissario ad acta e delle unità operative deputate alla gestione del contenzioso delle aziende sanitarie calabresi, assicurando il necessario livello di legalità, efficienza, efficacia e trasparenza nelle diverse fasi di applicazione dell’attività di ricognizione.

Il commissario ad acta consentirà alla Guardia di finanza l’accesso alle banche dati ritenute utili ai fini dell’intesa e, più in generale, delle attività di polizia economico-finanziaria, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti, la tracciabilità degli accessi e delle operazioni, l’accesso selettivo alle informazioni necessarie agli scopi perseguiti.

ENTRO IL 2022 BLOCCATE LE ASSUNZIONI E LE STABILIZZAZIONI

Sono 2.589 le figure professionali sanitarie – tra cui infermieri, tecnici e oss – coinvolte nei processi di stabilizzazione e di nuovo reclutamento previsti dalla Regione Calabria, dall’Azienda per il governo della sanità. Per quanto riguarda le figure dirigenziali il contingente previsto è di 1.044, con la stabilizzazione di 740 unità di personale nel comparto e 135 figure dirigenziali. E’ quanto prevede la ‘manovra d’autunno’ presentata oggi dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, nella qualità di commissario alla Sanità, d’intesa con l’Azienda Zero e il dipartimento regionale Tutela della salute.

La manovra, programmata nei mesi estivi, vuole essere la prima traduzione pratica delle politiche che l’Amministrazione regionale intende mettere in campo per accrescere, in via immediata e in modo strutturale, la dotazione di personale delle strutture sanitarie. Per quanto riguarda il consolidamento del turn-over e potenziamento delle figure sanitarie di emergenza saranno coinvolte 1.819 e 909 unità di figure dirigenziali.

Per quanto riguarda le procedure e i tempi di adozione degli atti di avvio delle procedure concorsuali, entro ottobre del 2022 si effettueranno le procedure concorsuali a livello aziendale di consolidamento e stabilizzazione; entro ottobre del 2022 le procedure concorsuali unitarie a livello regionale per figure professionali funzione emergenza. Tra ottobre e dicembre 2022 sono previste le procedure concorsuali a livello aziendale per figure professionali e fabbisogni specifici finalizzati al potenziamento delle attività.

